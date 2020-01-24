2020-01-24T14:23:02+03:00
Звезды

В Териберке снимут фильм про Кольскую сверхглубокую

Сейчас для массовки и отдельных сцен ищут актеров среди жителей Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Про Кольскую сверхглубокую снимут научно-фантастический хоррор. Фото: www.goarctic.ruПро Кольскую сверхглубокую снимут научно-фантастический хоррор. Фото: www.goarctic.ru
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И снова Териберка, и снова съемки фильма. Над какими только фильмами не работали в этом населенном пункте Мурманской области, ставшем популярном после того, как он стал декорациями для драмы Андрея Звягинцева "Левиафан".

Так, здесь снимали сериалы "Дипломат", "Бухта Глубокая", короткометражку о любви по перепеске, фильм "Дуэлянт" и многое другое.

В феврале работа будет кипеть снова. В этот раз побережье Баренцева моря приглянулось авторам триллера с черновым названием "Кольская сверхглубокая". Режиссером стал Роман Каримов, известный своими лентами "Гуляй, Вася!", "Неадекватны люди", "Днюха!".

От комедий он перешел к более тяжелому жанру. Научно-фантастический хоррор будет посвящена загадочной истории самой глубокой горной выработке в мире.

- Лента, действие которой происходит в 80-е, рассказывает о зле, которое вырывается на свободу из-за строительства Кольской сверхглубокой буровой. Продюсерами стали Сергей Торчилин и Андрей Шишканов, часть фильма уже снята - рассказывает "Бюллетень кинопрокатчика".

Камеру в Териберке включат 13 и 14 февраля. А пока для массовки и отдельных сцен ищут актеров-мужчин. Заявки от северян принимают до 29 января.

У северян есть шанс сняться в новом фильме.

У северян есть шанс сняться в новом фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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