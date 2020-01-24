2020-01-24T12:56:48+03:00
Происшествия

Следком: Утонувший на реке Туломе рыбак провалился под лед недалеко от берега

В ведомстве уже начали доследственную проверку по факту гибели 69-летнего Владимира Сергеева
Елена МОЛОДЦОВА
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Владимир Сергеев провалился под лед недалеко от берега. Фото: Из личного архива семьи Владимира СергееваВладимир Сергеев провалился под лед недалеко от берега. Фото: Из личного архива семьи Владимира Сергеева
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- Хочу сказать всем людям, которые участвовали в поисках, огромное спасибо за оперативность, сочувствие и понимание. За грамотные и четкие действия, за организованность. Ребятам спасателям – низкий поклон, следователю Роману - огромный респект, ПСО – молодые девочки – просто умнички, и отдельное спасибо девушке-продавцу за горячий кофе. К сожалению, рыбалка закончилась трагично. Папы больше нет, - поблагодарила всех откликнувшихся на ее беду дочь погибшего в Мурмашах рыбака Елена Путкова.

Напомним: 22 января, несмотря на штормовое предупреждение, 69-летний Владимир Сергеев отправился на подледную рыбалку на реку Тулому в Мурмаши. Вечером мужчина не вернулся, и родные забили тревогу. Спустя сутки его нашли в воде мертвым.

- Рыбак был найден в воде недалеко от берега. Мужчина провалился под лед. При осмотре на теле погибшего не обнаружено следов, свидетельствующих о совершении в отношении него какого-либо преступления. Проводится доследственная проверка, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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