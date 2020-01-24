24 Янв. 2020 2020-01-24T12:18:54+03:00

На борту вертолета оказались браконьерский лосось и красная икра. Фото: УМВД по Мурманской области

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О том, что в Мурманской области есть браконьеры, которые, не стесняясь, целыми вертолетами вывозят из труднодоступных мест царскую рыбку и прочие деликатесы, известно давно.

Напомним: в июне прошлого года сотрудники пограничном управления ФСБ России по западному арктическому району задержали вертолет, на борту которого нашли 2,5 тонны камчатского краба. И вот история повторяется. Правда, на этот раз в Умбе.

- В отдел полиции «Кандалакшский» поступила оперативная информация, что в вертолете, осуществляющего перевозку северян в отдаленные населенные пункты региона, летят браконьеры с добычей. Когда воздушное судно село в Умбе, сотрудники полиции провели досмотр пассажиров, - рассказывает начальник полиции УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Информация подтвердилась. Двое пенсионеров 68 и 60 лет везли из отдаленки 240 экземпляров кумжи, атлантического и тихоокеанского лосося, а также 25 банок красной икры. Разумеется, у рыбной продукции не было ни сопроводительных документов, ни маркировки.

- После осмотра рыбы специалист-ихтиолог пришел к выводу, что ее добыли орудием массового лова, а, значит, незаконным путем. Предполагаемых браконьеров задержали, возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча биоресурсов, с причинением крупного ущерба», - отмечает Валерия Филиппова.

Между тем в полиции подчеркивают, что экипаж к этому инциденту не имеет никакого отношения. Все остальные обстоятельства выяснятся в ходе расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/756584" frameborder="0"></iframe> В Умбе задержали вертолет с браконьерским лососем и красной икрой.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU