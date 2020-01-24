Житель Североморска переполошил аэропорт "Мурманск" сообщением, что на борту самолета - террорист

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:47:26+03:00

Рейс в Санкт-Петербург задержали, чтобы проверить, есть ли в салоне опасные предметы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Не зря говорят, что друг познается в беде, а еще, что алкоголь часто показывает истинное лицо человека.

Житель Североморска, кажется, из-за зеленого змия лишился приятеля. Мужчина улетал в Санкт-Петербург рейсом 5N 519 Мурманск — Санкт-Петербург компании "Смартавиа", и друг решил его проводить. Перед вылетом мужчины посидели в кафе аэропорта "Мурманск", выпили и... поссорились.

Пассажир пошел на посадку, а второй североморец взял в руки телефон и позвонил в полицию. Он сообщил, что его друг - террорист и пронес на борт бомбу. Правда, правоохранителям он сказал только имя "преступника".

Конечно, после такого звонка рейс задержали. Т.к. точно не было известно, кто же собирается взрывать борт, стражи порядка стали проверять всех. Как сообщил информированный источник "КП", к счастью, на борту оказался только один мужчина с подходящим именем. Северомоца задержали и отвели в линейный отдел полиции. Самолет же проверили на наличие взрывных устройств, из-за чего он вылетел с задержкой.

Задержанный мужчина оказался чист, его отпустили, но на свой рейс он опоздал.

Напомним: подобные случаи в аэропорту "Мурманск" не редкость. Так, один раз пассажир сам кричал, что может взорваться самолет. А другой мужчина сам назвал себя террористом.

ИСТОЧНИК KP.RU