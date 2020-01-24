Завершились поиски пропавшего в Мурмашах 69-летнего рыбака

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:46:44+03:00

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Сутки родные 69-летнего Владимира Сергеева не находили себе места от беспокойства. Напомним: 22 января мужчина отправился на рыбалку в Мурмаши на реку Тулому, несмотря на разыгравшуюся метель.

Видимо, желание поудить корюшку переселило. До поселка он добрался на автобусе, а потом пешком спустился к водоему. Однако в назначенный час домой пенсионер так и не вернулся, поэтому близкие забили тревогу.

Поздно вечером 22 января развернулась спасательная операция. Почти сутки спасатели и волонтеры прочесывали окрестности берега Туломы. А потом решили поискать пропавшего на дне реки. Увы, догадка оказалась верной.

- Найден. Погиб, - сообщила о пришедшей в их семью беде Евгения Попова.

По словам заядлых рыбаков, Тулома опасна тем, что лед на ней встает не всегда равномерно, и вполне можно по неосторожности угодить в полынью. Видимо, в снежную бурю Владимир Григорьевич не заметил опасность и утонул.

«Комсомольская правда» - Мурманск» приносит соболезнования родным погибшего рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU