Завершились поиски пропавшего в Мурмашах 69-летнего рыбака
Сутки родные 69-летнего Владимира Сергеева не находили себе места от беспокойства. Напомним: 22 января мужчина отправился на рыбалку в Мурмаши на реку Тулому, несмотря на разыгравшуюся метель.
Видимо, желание поудить корюшку переселило. До поселка он добрался на автобусе, а потом пешком спустился к водоему. Однако в назначенный час домой пенсионер так и не вернулся, поэтому близкие забили тревогу.
Поздно вечером 22 января развернулась спасательная операция. Почти сутки спасатели и волонтеры прочесывали окрестности берега Туломы. А потом решили поискать пропавшего на дне реки. Увы, догадка оказалась верной.
- Найден. Погиб, - сообщила о пришедшей в их семью беде Евгения Попова.
По словам заядлых рыбаков, Тулома опасна тем, что лед на ней встает не всегда равномерно, и вполне можно по неосторожности угодить в полынью. Видимо, в снежную бурю Владимир Григорьевич не заметил опасность и утонул.
«Комсомольская правда» - Мурманск» приносит соболезнования родным погибшего рыбака.
ИСТОЧНИК KP.RU