2020-01-24T08:29:04+03:00
Дом. Семья

Виталий Милонов чуть не купил в Мурманске оленя

От приобретения животного политика остановило то, что рогатого нельзя содержать в квартире
Ника СВЕТЛОВА
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Оленей нельзя содержать в квартире, без тундры они жить не могут. Фото: Виктор КОСТРОВОленей нельзя содержать в квартире, без тундры они жить не могут. Фото: Виктор КОСТРОВ
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Недавно в России запретили содержать в квартирах экзотических животных вроде крокодилов, гадюк и даже жирафов.

А вот политик и депутат Государственной Думы Виталий Милонов признался, что однажды чуть не купил домой... северного оленя. Случилось это во время поездки в Заполярье.

- Когда я был в Мурманске, то чуть не купил оленя. Но оказалось, что условия московской квартиры не позволяют держать его дома, и сейчас мой зверь одиноко бегает по тундре, - рассказал Виталий Валентинович изданию "Вечерняя Москва".

Напомним: Мурманскую западную популяцию северного оленя хотят занести в Красную книгу. Северный олень европейский (дикий), западная популяция Мурманской области, горно-тундровая форма, занесен в региональное издание с пометкой "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".

ИСТОЧНИК KP.RU

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