Виталий Милонов чуть не купил в Мурманске оленя
Недавно в России запретили содержать в квартирах экзотических животных вроде крокодилов, гадюк и даже жирафов.
А вот политик и депутат Государственной Думы Виталий Милонов признался, что однажды чуть не купил домой... северного оленя. Случилось это во время поездки в Заполярье.
- Когда я был в Мурманске, то чуть не купил оленя. Но оказалось, что условия московской квартиры не позволяют держать его дома, и сейчас мой зверь одиноко бегает по тундре, - рассказал Виталий Валентинович изданию "Вечерняя Москва".
Напомним: Мурманскую западную популяцию северного оленя хотят занести в Красную книгу. Северный олень европейский (дикий), западная популяция Мурманской области, горно-тундровая форма, занесен в региональное издание с пометкой "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".
ИСТОЧНИК KP.RU