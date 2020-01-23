Год после трагедии: Семьи погибшего под Оленегорском экипажа Ту-22М3 до сих пор не могут оправиться

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:50:21+03:00

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Трудно поверить, но прошел год с того дня, когда на военной авиабазе Оленья разбился бомбардировщик Ту-22М3. Словно в память о трех погибших в авиакатастрофе летчиках 22 января 2020 года, как и тот черный день, бушевала метель.

Напомним: из четырех членов экипажа выжил только штурман подполковник Максим Рылков. Для командира Алексея Гурьева, его помощника – майора Константина Мазунина и штурмана Виктора Грейфа этот полет оказался последним.

- Это очень тяжелая трагедия для родных и близких друзей. Вчера, 22 января, была годовщина. Жена Алексея вместе с ребенком уехала в Новороссийск к его родителям, где он и был захоронен. Семья тяжело переживает его гибель, - рассказал «КП» близкий друг погибшего командира Олег Богатырев.

Еще тяжелее от того, что спустя год расследование уголовного дела продолжается и имена, виновных в этой трагедии, так и не названы.

ИСТОЧНИК KP.RU