Девочку с диабетом доставили вертолетом в Мурманскую областную детскую больницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:27:47+03:00

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Девочку-подростка из Апатитско-Кировской центральной городской больницы пришлось доставлять к мурманским врачам по воздуху, чтобы поскорее оказать ей нужную медицинскую помощь. У юной кировчанки выявили сахарный диабет, лечить который нужно в заполярной столице.

- 20 января девочку экстренно эвакуировали в Мурманскую областную детскую клиническую больницу санавиацией. Во время полета, который продлился 45 минут, за состоянием пациентки следила авиамедицинская бригада: врач-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить больного к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Санитарная авиация обеспечивает быструю доставку пациентов из тех городов или населенных пунктов, где не может быть оказана полноценная медицинская помощь. Поэтому бригада медработников Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина готова в любое время отправиться на специализированном вертолете на экстренный вызов.

ИСТОЧНИК KP.RU