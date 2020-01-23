Православная церковь не против строительства мечети в Мурманске

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:56:04+03:00

Главное, чтобы проповедовали в ней правильные люди

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Два года назад в столице Заполярья распахнула свои дверь мечеть на улице Фролова, и почти сразу заговорили, что мусульмане готовы возвести еще одну – на этот раз соборную.

- Пока город не выделил землю под соборную мечеть. Но мы попробуем обратиться еще раз, - рассказал "КП" Раиль Биккиняев, имам-председатель местной религиозной организации мусульман города Мурманска.

Православная церковь не имеет ничего против такого соседства.

- Традиционное православие с традиционным исламом не имеет никаких проблем с взаимопониманием. Они возникают тогда, когда начинается искажение подлинной религии: когда вера подменяется политикой, ценности – экстремизмом, когда забывается то, к чему всех призывает Господь, - объясняет митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Тем более, что христианство, ислам и иудаизм исходят из единого корня – так называемых аврамических религий. Иными словами в их основе стоят знаменитые 10 заповедей, разошедшиеся по миру как нечто незыблемое.

- Если исламские богословы будут в полной мере исполнять подлинные заповеди, данные Господом, то не будет никаких проблем. Мы будем жить в мире и согласии и делать одно большое дело. Надеюсь, что если в Мурманске будет построена мечеть, то она не будет местом сборища ячеек, которые будут вербовать людей и отправлять их в горячие точки, - подчеркнул владыка Митрофан.

ИСТОЧНИК KP.RU