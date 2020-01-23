Подростка из Мурманской области, который серьезно пострадал в ДТП, госпитализировали в московскую клинику

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:22:22+03:00

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Перед самым Новым годом, 30 декабря, в Карелии на федеральной дороге «Кола» произошло серьезное ДТП, в котором пострадала семья из Мурманской области. Пассажиров и водителя Lada Vesta отправили в Республиканскую больницу с тяжелыми травмами, однако 16-летнему северянину вскоре потребовалась помощь столичных врачей.

- Ребенок, получивший тяжелые травмы в результате аварии в Олонецком районе, эвакуирован самолетом в Москву. Изначально он находился в крайне тяжелом состоянии, и только через две недели интенсивной терапии произошли положительные изменения. Мальчика доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (Клинику доктора Рошаля) в сопровождении бригады специалистов Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», - рассказал на личной странице в соцсетях министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Родители северянина остались на лечении в Республиканской больнице, они уже идут на поправку.

- Женщину врачи вынуждены были держать в состоянии искусственной комы, потом из-за проблем почками пришлось подключить гемофильтрацию. Состояние отца стабилизировала проведенная на месте терапия. Супруги продолжают получать лечение и раннюю реабилитацию в хирургическом и травматологическом отделениях больницы, угрозы жизни нет, - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU