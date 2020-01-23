Жителей Больничного городка в Мурманске напугали звуки выстрелов рядом с жилыми домами
В Мурманске уже были случаи, когда город словно возвращался в лихие 90-е. Вспомнить тот-же случай с баром "Мята", или когда на Пяти Углах мужчина открыл стрельбу по сопернику. За пистолет схватился и водитель Porshe, когда хотел припугнуть обидчика.
Утром 23 января не на шутку перепугались жители Больничного городка.
- Стрельба была, людей в погонах много, - пишут месные в группе "Подслушано в Мурманске №1".
В УМВД России по Мурманской области не сообщили, что именно происходит в микрорайоне. Однако, как удалось узнать "КП" от своего информированног источника, здесь шли учения. Поэтому мурманчане могут не волноваться.
Напомним: у правительства региона и руководства Мурманска большие планы на Больничный городок. Здесь хотят снести все деревяшки и построить новые современные дома. Работа над преображением начнется уже скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU