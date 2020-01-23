В Мурмашах с ночи ищут 69-летнего мужчину, который в метель отправился на рыбалку
Река Тулома в Мурмашах – излюбленное место любителей подледного лова. Главное преимущество – доступность, да и корюшка с налимом здесь хорошо клюют. Увы, очередная такая вылазка на лед обернулась ЧП.
- Владимир Григорьевич Сергеев, 69 лет, отправился 22 января на рыбалку в Мурмаши на Тулому и пропал. Дальнейшее местонахождение неизвестно, телефон выключен, - забил тревогу в соцсетях Алексей Попов.
По словам родственников пенсионера, Владимир Григорьевич не пьет, знакомых в Мурмашах у него нет, а рыбачить приезжает регулярно к бывшим овощным складам. Правда, в этот раз опытный рыбак явно не угадал с погодой – 22 января в Мурманской области объявили штормовое предупреждение, ветер в порывах достигал 20 метров в секунду.
- С 22.00 22 января на поиски пропавшего рыбака выехали двое спасателей на снегоходах. Однако результата пока нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
К поискам Владимира Сергеева уже подключились волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU