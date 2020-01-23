2020-01-23T13:34:23+03:00
Происшествия

В Мурмашах с ночи ищут 69-летнего мужчину, который в метель отправился на рыбалку

Владимир Сергеев не пьет, и впоселке у него нет знакомых
Елена МОЛОДЦОВА
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Владимир Сергеев не вернулся с рыбалки. Фото: Алексей ПоповВладимир Сергеев не вернулся с рыбалки. Фото: Алексей Попов
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Река Тулома в Мурмашах – излюбленное место любителей подледного лова. Главное преимущество – доступность, да и корюшка с налимом здесь хорошо клюют. Увы, очередная такая вылазка на лед обернулась ЧП.

- Владимир Григорьевич Сергеев, 69 лет, отправился 22 января на рыбалку в Мурмаши на Тулому и пропал. Дальнейшее местонахождение неизвестно, телефон выключен, - забил тревогу в соцсетях Алексей Попов.

По словам родственников пенсионера, Владимир Григорьевич не пьет, знакомых в Мурмашах у него нет, а рыбачить приезжает регулярно к бывшим овощным складам. Правда, в этот раз опытный рыбак явно не угадал с погодой – 22 января в Мурманской области объявили штормовое предупреждение, ветер в порывах достигал 20 метров в секунду.

- С 22.00 22 января на поиски пропавшего рыбака выехали двое спасателей на снегоходах. Однако результата пока нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К поискам Владимира Сергеева уже подключились волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Мурмашах с ночи ищут 69-летнего мужчину, который в метель отправился на рыбалку
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