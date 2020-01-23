2020-01-23T11:13:56+03:00
Общество

«После метели»: На федеральной трассе от Заозерска до Спутника разрешили проезд и грузовикам

А на дороге Кола – Серебрянские ГЭС работает снегоуборочная техника
Елена МОЛОДЦОВА
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Техника уже работает на дороге Кола - Серебрянские ГЭС.Техника уже работает на дороге Кола - Серебрянские ГЭС.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Бушевавшая больше суток на Кольском полуострове метель, наконец-то, улеглась: ветер стих, да и снег перестал сыпать. А значит у дорожных и жилищных служб началась еще более горячая пора – уборка последствий снегопада.

Напомним: почти сутки были закрыты для проезда дорога на Териберку и участок федеральной трассы Кола от Заозерска до Спутника. Однако утром дорожники разрешили проезд для легковушек.

- С 8.45 23 января федеральная трасса Р-21 «Кола» с 1470 - 1510 километр открыта для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

Как сообщили в диспетчерской службе, движение по Серебрянке по-прежнему под запретом. Однако техника уже на дороге работает и ликвидирует последствия метели. Правда, о том, когда откроют проезд, говорить еще рано. Дорожники не дают даже приблизительных прогнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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