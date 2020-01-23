Трассу от Заозерска до Спутника открыли только для легковушек

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:54:38+03:00

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Вторые сутки Кольский полуостров находится во власти циклона Joice. Штормовой ветер буквально сбивает с ног, а сильный снег уменьшает видимость на транспортных магистралях практически до нуля.

Напомним: еще утром 22 января для движения закрыли федеральную трассу «Кола» от Заозерска до Спутника и автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС. Правда, спустя сутки непогода смилостивилась. Синоптики сняли штормовое предупреждение, а дорожники начали пропускать транспорт, правда, не весь.

- С 7.20 23 января открыто движение по федеральной автодороге Р-21 «Кола» с 1470 – 1510 километра только для легкового транспорта, - сообщает Мурманскавтодор.

Однако такие послабления не касаются грузового транспорта и автодороги на побережье Баренцева моря. Териберке и Туманному придется посидеть еще немного в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU