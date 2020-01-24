Жители Мурманска не спешат вписывать в документы новорожденных малышей «матчества»

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:11:26+03:00

Городской загс еще не зарегистрировал ни одного матронима

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Михаил Натальевич, Елена Анжеловна, Александр Раисович… А вы уже примерили к своему имени «матчество»? Довольно необычно. В последнее время часто говорят об использовании при регистрации рождения детей склонений имени матери в графе «отчество».

Матронимы привлекают одиноких матерей, которые считают, что безответственный отец ребенка не достоин включения в родословную. Звучит слишком по-феминистски? А вот и нет. Священники также не против таких инициалов. Служители церкви называют это «женским сигналом о помощи».

В интернете разгораются споры и баталии. Одни считают, что давно пора отменить отчества вовсе, как в европейских странах. Другие называют матронимы абсурдом, потому что у одиноких мам в России, как правило, принято давать отчество ребенку в честь своего отца (дедушки малыша).

К слову, мурманчане в этом вопросе оказались консервативны. «Анновных» и «Татьяновных» вписывают в документы детей по России далеко не первый год, а вот до мурманского загса мода, к счастью, не дошла.

- В отделе загс города Мурманск подобные случаи не были зарегистрированы, - сообщила «КП» начальник отдела загс администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

ИСТОЧНИК KP.RU