2020-01-23T17:16:27+03:00
Происшествия

Мошенники обогатились на 400 тысяч рублей, напугав пенсионера из Мурманска липовой аварией

По словам злоумышленников, дочь дедушки сбила на дороге человека
Лидия АРСТОВА
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Мужчина очень хотел помочь родной дочери.Мужчина очень хотел помочь родной дочери.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мошенники без устали придумывают способы незаконного и антиморального обогащения за счет доверчивых пенсионеров. Не новая и довольно часто встречающаяся фишка – ввести жертву в состояние шока, напугав трагедией близких родственников. Так, злоумышленники не бесприбыльно поиграли на нервах 75-летнего мурманчанина.

В полицию обратился пожилой мужчина с заявлением о хищении крупной суммы. Северянин рассказал правоохранителям, что на его телефон поступил звонок: незнакомец на том конце провода представился «силовиком». Он сообщил, что дочь пенсионера сбила человека на машине. Но проблема, по его словам, была вполне разрешаема. Цена вопроса - 400 тысяч рублей.

Потерпевший решил помочь и перевел деньги на продиктованный счет. Но через некоторое время, созвонившись с дочерью, мурманчанин понял, что стал жертвой мошенников.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество, с использованием электронных средств платежа». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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