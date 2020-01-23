Аэропорт "Мурманск" открылся после непогоды, но самолеты задерживаются

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:54:26+03:00

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С вечера 22 января в аэропорту "Мурманск" было не взлететь, ни сесть. Напомним: в области было объявлено штормовое предупреждение, ветер в порывах достигал 27 м/с, из-за этого и сильного снегопада были перекрыты дороги.

Такая непогода создала опасность для гражданских перелетов, поэтому главную воздушную гавань Заполярья закрыли. Только в 8 утра 23 января она снова начала свою работу. Правда, сразу несколько рейсов задерживаются.

Например, до 10.55 задерживается рейс SU-1322 Шереметьево -Мурманск, до 18.30 и 19.30 5Н-520 и 5Н-519 из Пулково и обратно.

В данный момент онлайн-табло аэропорта показывает семь рейсов, которые вылетят с опозданием, и шесть, что прилетят невовремя. Детали можно узнать по телефону воздушной гавани (8152) 638-000 или на ее сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU