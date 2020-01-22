2020-01-22T20:01:03+03:00
Общество

Аэропорт "Мурманск" закрыли из-за сильного снегопада и штормового ветра

Ранее из-за непогоды перекрыли дороги в Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Аэропорт "Мурманск" закрыли на три часа. Фото: архив "КП"Аэропорт "Мурманск" закрыли на три часа. Фото: архив "КП"
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22 января в Мурманской области погода такая, что лучше сидеть дома. Напомним: циклон Joyce принес в регион сильный ветер и снегопад. Из-за этого уже объявлено штормовое предупреждение, перекрыты дороги на Териберку и часть "Колы".

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", на шесть вечера ветер в порывах достигал 27 м/с в Териберке, 18 м/с в Полярном, 16 м/с в Мончегорске, 15 м/с в Мурманске.

Из-за непогоды на время остановил свою работу с 19 часов аэропорт "Мурманск". Ориентировочно, ограничение продлится до 22.00. К этому времени взлетно-посадочную полосу должны очистить от снега. Аэропорт "Хибины" на данный момент открыт.

Если у пассажиров, считай, нет выбора, то вот водители сами решают, садиться за руль в такую погоду или нет. Спасатели советуют воздержаться от поездок, иначе можно попасть в снежный плен, как это случилось на дороге в Териберку.

По данным МЧС Мурманской области, усиление ветра и метель сохранятся до 5-8 часов утра 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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