2020-01-23T10:24:58+03:00
Общество

В аэропорту "Мурманск" будут проверять туристов из Китая на коронавирус

Специальное устройство считывает температуру прилетевших пассажиров
Мария ПАШЕНКОВА
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К здоровью гостей из Китая в Мурманске будет пристальное внимание.К здоровью гостей из Китая в Мурманске будет пристальное внимание.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Среди иностранных туристов, желающих посмотреть Мурманскую область, превалируют гости из Китая. Им в Заполярье искренне рады, но последние новости из Поднебесной заставляют волноваться.

В этой стране обнаружили неизвестный вирус. Его подхватили сотни человек, а в девяти случаях он привел к смерти. Уже известно, что коронавирус, так его назвали ученые, передается от больного к больному.

В России уже принимают меры безопасности из-за угрозы. О закрытии границы для китайских туристов речь пока не идет, но к ним будут пристально присматриваться, чтобы увидеть признаки болезни. Так, в аэропорту "Мурманск" гостей будут тщательно проверять.

Строго говоря, делают это уже сейчас. Как сообщил источник "КП", еще с момента, когда мир столкнулся с лихорадкой Эбола, в главной воздушной гавани Заполярья установили специальный прибор, похожий на тепловизор. Он считывает температуру всех прилетающих пассажиров. И если есть превыщение, на такого гостя обратят особое внимание. Например, предложат пойти обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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