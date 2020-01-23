Северянам показали, как будет выглядеть здание Погрануправления ФСБ в Мурманске за миллиард рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:36:00+03:00

Его построят за четыре года в Первомайском округе

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В конце прошлого года стало известно о планах построить в Мурманске новое здание для ФСБ. Для Управления возвели дом на проспекте Ленина, а для Погрануправления решили сделать отдельное.

Как рассказали "КП" в администрации областного центра, место было выбрано на улице Зои Космодемьянской, где раньше была заброшенная войсковая часть. В декабре неиспользуемые здания стали сносить.

Напомним: на новое здание планируют потратить почти миллиард рублей. Аукцион на выбор подрядчика проходит в закрытом режиме, поэтому документацию, в том числе технический план нового дома Погрануправления, мы не узнаем. Но зато уже сейчас можно увидеть, как он будет выглядеть. На месте будущей стройки появился забор и паспорт объекта.

Закончить работы намерены в 2024 году. А вот начнутся в четвертом квартале этого года.

Здание для Погрануправления построят к 2024 году. Фото: Вера Павлова

ИСТОЧНИК KP.RU