Северянам показали, как будет выглядеть здание Погрануправления ФСБ в Мурманске за миллиард рублей
В конце прошлого года стало известно о планах построить в Мурманске новое здание для ФСБ. Для Управления возвели дом на проспекте Ленина, а для Погрануправления решили сделать отдельное.
Как рассказали "КП" в администрации областного центра, место было выбрано на улице Зои Космодемьянской, где раньше была заброшенная войсковая часть. В декабре неиспользуемые здания стали сносить.
Напомним: на новое здание планируют потратить почти миллиард рублей. Аукцион на выбор подрядчика проходит в закрытом режиме, поэтому документацию, в том числе технический план нового дома Погрануправления, мы не узнаем. Но зато уже сейчас можно увидеть, как он будет выглядеть. На месте будущей стройки появился забор и паспорт объекта.
Закончить работы намерены в 2024 году. А вот начнутся в четвертом квартале этого года.
Здание для Погрануправления построят к 2024 году. Фото: Вера Павлова
ИСТОЧНИК KP.RU