2020-01-23T09:36:00+03:00
Общество

Северянам показали, как будет выглядеть здание Погрануправления ФСБ в Мурманске за миллиард рублей

Его построят за четыре года в Первомайском округе
Мария ПАШЕНКОВА
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Территорию бывшей войсковой части начали расчищать. Фото: Вера ПавловаТерриторию бывшей войсковой части начали расчищать. Фото: Вера Павлова
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В конце прошлого года стало известно о планах построить в Мурманске новое здание для ФСБ. Для Управления возвели дом на проспекте Ленина, а для Погрануправления решили сделать отдельное.

Как рассказали "КП" в администрации областного центра, место было выбрано на улице Зои Космодемьянской, где раньше была заброшенная войсковая часть. В декабре неиспользуемые здания стали сносить.

Напомним: на новое здание планируют потратить почти миллиард рублей. Аукцион на выбор подрядчика проходит в закрытом режиме, поэтому документацию, в том числе технический план нового дома Погрануправления, мы не узнаем. Но зато уже сейчас можно увидеть, как он будет выглядеть. На месте будущей стройки появился забор и паспорт объекта.

Закончить работы намерены в 2024 году. А вот начнутся в четвертом квартале этого года.

Здание для Погрануправления построят к 2024 году. Фото: Вера Павлова

Здание для Погрануправления построят к 2024 году. Фото: Вера Павлова

ИСТОЧНИК KP.RU

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