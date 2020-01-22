2020-01-22T16:49:30+03:00
Происшествия

На дороге в Териберку застряли еще 12 машин

На помощь спасателям пришла снегоуборочная техника
Елена МОЛОДЦОВА
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Заградительные посты любителям эктрима не помеха. Фото: МЧС по Мурманской областиЗаградительные посты любителям эктрима не помеха. Фото: МЧС по Мурманской области
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- Как они проскочили заградительные посты? – удивляются северяне, которые не хотят выходить на улицу даже в Мурманске, где метель бушует не столь сильно, как в других населенных пунктах.

Напомним: циклон Joyce принес на Кольский полуостров штормовой ветер. Проезд уже закрыли на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС и на федеральной трассе Р-21 с 1470 по 1510 километр. Но, несмотря на все предупреждения и заградительные посты, автомобилисты умудряются проскочить и попасть в снежный плен заполярной тундры.

По дороге на Териберку и Туманный спасателям пришлось вызволять три легковушки с четырьмя людьми на борту, двое из которых туристы из Китая. Их сначала доставили в пункт обогрева, а потом в сопровождении дорожной техники отправили в Мурманск. Но на этом работа спасателей не закончилась.

- В 15.40 поступила информация, что на Серебрянке застряли еще 24 человека на 12 автомобилях, - сообщает МЧС по Мурманской области.

На данный момент известно, что спасатели продолжают работать в том же режиме. Правда, им на помощь пришла снегоуборочная техника. и началось массовое вызволение людей из снежного плена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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