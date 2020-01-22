2020-01-22T16:52:59+03:00
Общество

Жительница Норвегии отправилась в Мурманск купить бензин подешевле и попалась судебным приставам

Уроженка столицы Заполярья осталась должна на Родине 63 тысячи рублей за коммуналку
Лидия АРСТОВА
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Уроженка Мурманска попалась из-за бензина.Уроженка Мурманска попалась из-за бензина.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Бензин и дизель, к сожалению, не дешевеют. Но оказывается, не все так грустно. Например, в соседней Норвегии цены на порядок выше. Не зря ведь бывшие жители Мурманска приезжают затариваться топливом, даже не боясь возможных проблем на Родине.

Так, на столе судебных приставов лежало производство о взыскании с мурманчанки более 63 тысяч рублей за коммунальные платежи. Пристав выяснил, что хозяйка апартаментов живет в Норвегии, но нередко заезжает в Мурманскую область за более дешевым бензином.

Было решено ввести временное ограничение права на выезд из страны, когда женщина в очередной раз заглянет на территорию России пополнить запасы. Вернуться домой ей однажды не удалось – не пропустил пограничный контроль. Бывшей россиянке пришлось задержаться, чтобы разобраться с долгами. Задолженность она погасила довольно быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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