Жительнице Североморска пришлось забирать свою кошку из отделения полиции

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:45:18+03:00

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Необычную спасательную операцию пришлось провести сотрудникам полиции в Североморске. Дело в том, что на балконе третьего этажа одного из домов на улице Колышкина орала кошка. Черно-бурая возмутительница общественного спокойствия даже косо поглядывала вниз, планируя план бегства.

- Очевидцы позвонили в полицию. Спасать замерзающую кошку пришлось старшему участковому Александру Тихонову. Он сначала попытался попасть в квартиру, потом достучаться до соседей, через балкон которых можно было бы достать животное. Но, увы, ни тех, ни других дома не оказалось, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В итоге полицейский нашел автолестницу, по которой и добрался до бедной кошки. К слову, хвостатая пленница возмущаться не стала и охотно пошла к своему спасителю на руки. Александр Тихонов оставил в двери квартиры записку, а мурлыку забрал с собой в отдел.

- Как выяснилось, уходя из дома, хозяйка захлопнула дверь на балкон, даже не догадываясь, что на холоде осталась ее любимица. Женщина сердечно поблагодарила отзывчивых полицейских и забрала кошку домой, - уточняют в ведомстве.

Между прочим, участковый Тихонов уже не первый раз проявляет похвальную отзывчивость. В 2018 году он помог найти брата жительница Луганской Народной Республики, который уехал в Сафоново и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU