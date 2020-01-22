Скрывавшегося сантехника-убийцу нашли в колонии Мурманской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:39:34+03:00

Убийца уже отбывал наказание в колонии. Правда, не за то, что лишил бабушку жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Все тайное рано или поздно становится явным. Даже если для этого могут понадобиться долгие годы. Так, Следственный комитет по Ульяновской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас оно направлено в суд.

Дело стояло на пыльной полке в состоянии «глухаря» девять лет. В январе 2011 года в Ульяновске обвиняемый задушил 83-летнюю женщину в ее квартире проводом от торшера. За это время следствие безуспешно провело более 30 экспертиз и множество обысков. В августе 2019 года виновного нашли. Им оказался отбывающий наказание за другое преступление в Мурманской области. Мужчина признал свою вину.

Оказалось, что в декабре 2010 года он чинил трубы в квартире потерпевшей. В день убийства пришел забрать забытые инструменты. Между мужчиной и бабушкой произошла ссора, и он набросился на хозяйку. По дорожке исправления злоумышленник после убийства не пошел. В ноябре 2011 года его осудили за разбойное нападение, затем за кражи, угрозу убийством и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU