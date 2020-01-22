Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан объяснил, почему в Североморске не освятили купели

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:30:51+03:00

В Североморске желающие окунаться были, но воду для них освящать не стали. Фото: Североморский телевизионный канал

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Светлый праздник Крещения Господня в этот раз омрачила неприятная ситуация в столице Северного флота. Дело в том, что епископ Североморский и Терский Тарасий принял решении не проводить обряд освящения на водоемах Североморска, что несказанно возмутило местных православных.

- Мурманск, Ревда, Апатиты, Оленегорск - да. Североморск - нет. Почему православная церковь и область одна, а порядки - разные? – писал портал «Североморский СиТи» еще 19 января.

Этот вопрос корреспондент «Комсомолки» задал митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Митрофану и получил исчерпывающий ответ.

- К сожалению, это было не до конца продуманное решение нового архиерея. Владыку Тарасия обеспокоило отсутствие благочестия и порядка у купели на реке Ваенга, - объяснил митрополит Митрофан.

Дело в том, что в Североморске крещенская купания традиционно проходят в районе загородного парка. Саму купель готовит владелец развлекательного комплекса. Как выразился владыка Митрофан, не в меру ревностные священники убедили отца Тарасия, что купания будут проходить под музыку с шашлыками и алкоголем.

- Я сам там служил. Мы всегда договаривались с владельцем, что до и во время обряда освящения, а также пока идут крещенские купания, музыка не звучит, а алкоголь не продается. Он всегда шел навстречу, - поделился опытом владыка Митрофан. - Я постарался убедить Тарасия, что надо повышать уровень организации мероприятия и не отступать от любви и заботы о людях. Надеюсь, что в следующем году ситуация не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU