В Управление дорожного хозяйства Мурманска не могут найти дворников на зарплату в 40 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:36:16+03:00

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На состоявшейся на этой неделе пресс-конференции в администрации Мурманска, что не удивительно, зашел разговор о том, как убирают город этой снежной зимой. В январе число выпавших осадков давно превысило месячную норму.

- С такими определениям, как "катастрофа", "коллапс" я категорически не согласен. Можно ли сделать быстрее? Наверное, можно, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Физически невозможно убирать сразу все, если речь идет о таком количестве снега.

При этом в мэрии сообщили, что над улучшение качества и эффективности работы уже думают. Так, технику Управления дорожного хозяйства хотят обновить на 20%.

- До конца февраля придет больше 30 единиц новой техники. Это поможет отчасти решить деффицит рабочей силы, - отметил глава администрации Евгений Никора. - В Управлении дорожного хозяйства у нас есть вакансии, и мы не можем их заполнить.

Как пояснил Андрей Иванович, нехватка составляет почти в 100 человек. При том, что им готовы платить по 40 тысяч рублей. Главное требование к соискателям - неуважение к алкоголю и любовь к труду.

Кстати, на интерактивном портале министерства труда и социального развития Мурманской области можно найти вакансии от управления. Правда, по дворникам для Управления предложений всего одно, и сулит оно зарплату в 25 944 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU