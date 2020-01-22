Житель Мурманска обокрал 22 гаража при помощи самореза

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:50:40+03:00

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Хитрый мурманчанин решил разжиться деньгами при помощи воровства, и долгое время ему с успехом удавалось проворачивать свои незаконные делишки. Однако он все-таки попался в руки правоохранительных органов.

- В 2018-м – начале 2019 года мужчина сумел обокрасть 22 гаража в Первомайском округе Мурманска, в том числе один свой преступный замысел ему не удалось довести до конца. Северянин повреждал замки металлическим саморезом. В итоге он нанес имущественный ущерб потерпевшим от 5 тысяч до 171 тысячи рублей, наворовав шины, аккумуляторы, надувные лодки, инструменты и другие вещи, чтобы потом их продать, - рассказала «КП» старший помощник прокуратура Мурманской области Анжелика Черногубова.

Ранее несудимый северянин свою вину признал полностью. Первомайский районный суд Мурманска тоже признал его виновным в совершении 22-х преступлений по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Его отправили отбывать наказание в колонию-поселение на три года.

Гражданские иски 21-го владельца гаражей удовлетворены судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU