2020-01-22T14:31:56+03:00
Происшествия

«Ветер усиливается»: На дороге в Териберку в снежный плен попали еще четыре автомобиля

Три машины, что застряли первыми, уже откопали и доставили в пункт обогрева
Елена МОЛОДЦОВА
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На помощь застрявшим машинам пришли спасатели. Фото: Сергей МурманскийНа помощь застрявшим машинам пришли спасатели. Фото: Сергей Мурманский
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Непогода в Мурманской области разбушевалась не на шутку. Из-за сильного ветра и плохой видимости пришлось закрыть для проезда федеральную трассу «Кола» с 1470 по 1510 километр, а также автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС.

Однако это не помешало особо рисковым попытаться вырваться из Териберки на большую землю и остановиться на полпути. Напомним: буквально в одном километре от развязки Териберка - Туманный застряли два автомобиля, в одном из которых были двое туристов из Китая. Еще одна машина попала в снежный плен по дороге в Туманный. На помощь терпящим бедствие уже выехали спасатели.

- На 82 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС застряли еще четыре автомобиля. Информация передана спасателям, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района.

Как удалось выяснить «КП», спасатели Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области уже откопали три машины и доставили четырех человек, в том числе и туристов из Китая, к пункту обогрева, который развернули на 80 километре Серебрянки. Дальше им предстоит эвакуация в Мурманск. А пока задача спасателей вызволить из снежного плена еще четыре автомобиля. Сколько людей в них, пока неизвестно.

А между тем, по данным Мурманского гидрометцентра, ветер усилится – на севере Кольского района и побережье Баренцева моря порывы будут достигать 35-37 метров в секунду. И такая погода сохранится до 6.00 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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