В УГИБДД по Мурманской области назвали самый аварийный день недели и самое опасное для водителей время
Соблюдать правила дорожного движения и учитывать капризы погоды заполярные водители любят не всегда, из-за чего зачастую попадают в ДТП.
Так, в Госавтоинспекции Мурманской области рассказали, сколько всего аварий случилось на дорогах Кольского края за 2019 год и кто становится в большинстве случаев их виновником.
- Общее количество ДТП в нашем регионе снизилось на 2,9%, а число погибших уменьшилось на 21,8%, по сравнению с 2018 годом. Всего было зарегистрировано 859 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 человека и 1137 получили травмы разной степени тяжести, - отметил начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.
Основными причинами аварий стал выезд на встречку (94 ДТП), нарушение правил проезда пешеходных переходов (78 ДТП) и превышение скорости (69 ДТП).
Немаловажно, что число ДТП с участием детей снизилось на 20,7% (с 116 до 92), а число пострадавших детей уменьшилось на 21,1% (с 123 до 97). Кроме того, на целых 85,7% (с 21 до 3) снизилось количество погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей.
Больше всего дорожных аварий произошло в субботу – 145, а по времени – с 16.00 до 21.00 (201 ДТП). Наименее аккуратно на дорогах себя ведут водители от 30 до 40 лет. Из-за нарушений ПДД автовладельцами этого возраста случилось 223 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU