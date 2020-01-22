2020-01-22T11:25:40+03:00
Происшествия

На помощь четырем туристам, застрявшим на дороге в Териберку, выехали спасатели

Три подготовленных человека на снегоходах вызволят туристов из снежного плена
Елена МОЛОДЦОВА
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На помощь застрявшим туристам выехали спасатели. Фото: Илья МельниковНа помощь застрявшим туристам выехали спасатели. Фото: Илья Мельников
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Головной болью обернулась рисковая поездка двух легковушек из Териберки в Мурманск 22 января. Напомним: с 8.00 дорогу Кола – Серебрянские ГЭС перекрыли из-за разыгравшейся метели, но все равно нашлись смельчаками, решившие проскочить. Не проскочили! Около 10.30 стало известно, что в одном километре от развилки Териберка – Туманный застряли две легковушки, в одной из которых двое туристов из Китая.

- На данный момент известно о двух застрявших туристах из Китая и одном мурманчанине на 82-86 километре Серебрянки, а также еще об одном российском туристе, попавшем в снежный плен по дороге в Туманный. Им на помощь уже выехали три спасателя на двух снегоходах и автомобиле. В зависимости от ситуации они либо помогут им откопать машины и выбраться, либо если будет угрозы жизни и здоровью – эвакуируют, - сообщили «КП» в Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пользователи соцсетей не преминули нагнать страху и рассказали, что помимо легковушек на дороге застрял и автобус.

- Автобус вышел из Туманного в 7.00. Он успел проскочить до того, как дорогу замело, и уже давно благополучно прибыл в Мурманск, - развеяли слухи в диспетчерской службе Мурманскавтодора.

Также дорожники отметили, что видимость на дороге Кола – Серебрянские ГЭС сейчас нулевая. Как только метель стихнет, техника примется за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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