«Не проскочили!»: На дороге в Териберку в снежный плен попали туристы из Китая

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:58:54+03:00

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В любую погоду и в любой точке мира найдутся рисковые ребята, решившие, что им все нипочем. Однако с зимней тундрой, в которой, к тому же, разыгралась метель, шутки плохи. Напомним: с 8.00 22 января закрыта дорога Кола - Серебрянские ГЭС. Почти сразу стало известно, что, несмотря на непогоду буквально за час до перекрытия кто-то все же рискнул двинуться в путь.

- На 82 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС застряли два легковых автомобиля. В одном из них двое туристов из Китая. Информация передана спасателям, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

К слову, машины встали всего одном километре от развилки Териберка – Туманный в сторону поморского села. Относительно недалеко от них есть тяжелая техника Мурманскавтодора, но она не выдвинется, пока метель не стихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU