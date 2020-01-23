2020-01-23T14:23:15+03:00
Туризм

Кот Сэм и его хозяин собираются в тур на вездеходах по Мурманской области

Владиславу Евглевскому нужно собрать 2,7 миллионов рублей, чтобы построить технику и двинуться в путь [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Кот Сэм и его хозяин готовы к новым приключениям. Фото: Из личного архива Владислава ЕвглевскогоКот Сэм и его хозяин готовы к новым приключениям. Фото: Из личного архива Владислава Евглевского
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Путешествие из Мурманска во Владивосток и обратно не просто подогрело страсть 31-летнего жителя столицы Заполярья Владислава Евглевского к странствиям по белу свету. Напомним: мужчина в компании своего черного кота Сэма за 91 день преодолел 22100 километров автостопом. Потом собирался отправиться в тур по Азии, но не нашел инвесторов. И вот новый проект.

- Мы с Сэмом скоро отправимся в путешествие, - открывает секрет Владислав Евглевский. – У нас в Мурманской области много мест, куда тяжело добраться. Возникло желание объехать весь Кольский по кругу по заброшенным дорогам, голой тундре. Так что отправимся покорять Арктику на вездеходах.

Для своего турне путешественник выбрал вездеход на шинах низкого давления, чтобы не портить почву. Правда, цена на такую технику начинается от 3,8 миллионов рублей.

- Вездеходов нужно два – один едет, второй страхует. Поэтому я решил построить их собственноручно. Цех уже арендовал. Сейчас ищу спонсоров, которые выделят 2,7 миллионов рублей на покупку материалов. Создание плавающих монстриков займет три месяца, - говорит собеседник «КП».

Маршрут Владислав уже разработал, осталось согласовать все нюансы с военными в ЗАТО Островном. Напарник у Владислава Евглевского тоже есть. Он, кстати, намерен взять в поездку собаку. Так что у Сэма появится компаньон.

- Как только машины будут готовы, отправимся исследовать Арктику. Остается надеяться, что деньги найдутся и поездка состоится уже этим летом, - уповает Владислав Евглевский.

Мурманчанину нужно 2,7 миллионов рублей, чтобы построить вездеходы для нового путешествия.Автор: - HiKeR - Group! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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