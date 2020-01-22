Валентина Матвиенко поддержала создание логистического хаба в Мурманске

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:03:17+03:00

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У главы Мурманской области хорошо получаются командировки в Москву. Каждая встреча в столице заканчивается для региона радужными перспективами. Например, после общения с тогда еще председателем правительства Дмитрием Медведевым пошло ускорение в процессе ухода от мазутозависимости.

21 января Андрей Чибис снова работал в Златоглавой. В этот раз он встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

- Спасибо Валентине Ивановне за готовность поддержать наши инфраструктурные проекты и создание логистического хаба в Мурманске. Это поможет нашей стране сделать еще один шаг к освоению Арктики. Очень важно и ценно знать, что Заполярье — стратегически важный регион для федеральной власти, - сообщил по итогам встречи Андрей Владимирович.

Напомним: в Мурманске появится территория опережающего развития "Столица Арктики".

ИСТОЧНИК KP.RU