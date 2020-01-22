2020-01-22T10:00:13+03:00
Общество

В Мурманске собирают новогодние елочки для утилизации

От северян принимают только живые деревья
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жителей Мурманска просят не выкидывать елочки в мусорные баки, а класть их рядом.Жителей Мурманска просят не выкидывать елочки в мусорные баки, а класть их рядом.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Уже можно или чуть подождать? Уверены, этим вопросом в последние дни задаются многие россияне. Вроде как Новый год, и даже старый Новый год прошли, и можно убирать елочку и все праздничные украшения квартиры. Или же еще потянуть несколько дней?

Как бы там ни было, Мурманский филиал АО «Управление отходами» готов к финалу праздников. Точнее к том, что северяне начнут выкидывать живые елочки. Век у них короткий, уже после пары дней в тепле квартиры с них начинают сыпаться иголочки.

Жителей Мурманска просят вывозить лесных красавиц на мусорные площадки, чтобы потом деревья могли отправиться на переработку. Но не кидать в сами баки.

- Второй год подряд региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами применяет альтернативный захоронению на полигоне метод утилизации елочек. В прошлом году в экотехнопарк Мурманской области поступило порядка 40 тысяч деревьев, которые были использованы для нужд энергетики предприятия. В этом году ожидается примерно столько же, - сообщил в филиале.

Первая партия елочек уже отправилась на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не проскочили!»: На дороге в Териберку в снежный плен попали туристы из Китая
В Мурманске собирают новогодние елочки для утилизации
Метель набирает обороты: Закрыли федеральную трассу между Заозерском и Спутником
«Ветер с ног сдувает»: Дорогу на Териберку снова закрыли
Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере
В Мурманской области две недели будет работать «горячая линия» по снюсам
В Зеленоборском осужденный угнал служебный автомобиль, чтобы сгонять за алкоголем
В Мурманске построят две новые дороги
Кот Сэм, проехавший автостопом от Мурманска до Владивостока, попал в Топ-7 самых популярных мурлык России
Мальчика из Мурманска, на лечение которого собирают 155 миллионов рублей, поддерживают звезды
Мурманская область заняла первое место среди регионов по скорости выплаты ипотеки
Ветеринары Мурманской области отправят на заморозку 349 тонн рыбы, чтобы избавить ее от глистов
В Апатитах под суд пойдет шайка подростков, обворовавшая 10 автомобилей и супермаркет
На стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий
Уровень преступности на Северном флоте в 2019 году вырос в 1,5 раза
Сезон начался: Три жителя Мурманской области заболели гриппом
В Мурманске хотят создать лучшую школу в Арктике