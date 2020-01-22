В Мурманске собирают новогодние елочки для утилизации

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:00:13+03:00

Жителей Мурманска просят не выкидывать елочки в мусорные баки, а класть их рядом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Уже можно или чуть подождать? Уверены, этим вопросом в последние дни задаются многие россияне. Вроде как Новый год, и даже старый Новый год прошли, и можно убирать елочку и все праздничные украшения квартиры. Или же еще потянуть несколько дней?

Как бы там ни было, Мурманский филиал АО «Управление отходами» готов к финалу праздников. Точнее к том, что северяне начнут выкидывать живые елочки. Век у них короткий, уже после пары дней в тепле квартиры с них начинают сыпаться иголочки.

Жителей Мурманска просят вывозить лесных красавиц на мусорные площадки, чтобы потом деревья могли отправиться на переработку. Но не кидать в сами баки.

- Второй год подряд региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами применяет альтернативный захоронению на полигоне метод утилизации елочек. В прошлом году в экотехнопарк Мурманской области поступило порядка 40 тысяч деревьев, которые были использованы для нужд энергетики предприятия. В этом году ожидается примерно столько же, - сообщил в филиале.

Первая партия елочек уже отправилась на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU