Обед в ресторане Мурманска стоит как три килограмма свинины

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:05:53+03:00

В среднем северяне отдают за дневную трапезу 919 рублей, а за ужин – 2203 рубля

Изменить размер текста: A A

Оторваться наконец от плиты и вкусно пообедать в ресторане – это всегда приятно. Однако изысканные блюда могут значительно ударить по семейному бюджету. Росстат подсчитал, сколько жители российских регионов в среднем тратят за один поход в подобные заведения.

Согласно данным органа статистики за декабрь 2019 года, в Кольском крае стоимость обеда или ужина в целом является средней по стране.

- Обед в ресторане Мурманской области обойдется в 919 рублей, а ужин – в 2203 рубля с человека. В состав дневной трапезы входят закуска, первое и второе блюда, напиток и два ломтика хлеба. В ужин включены два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба, - отмечает издание news.ru.

Согласно официальным данным Мурманскстата за январь 2020 года, по цене такого обеда можно приобрести, к примеру, три килограмма свинины (по 306 рублей за кило). Из этого количества мяса можно приготовить немало блюд.

К слову, дешевле всего обедать в ресторанах Тульской области - за 315 рублей, а дороже всего обед обходится жителям Чеченской Республики – там он стоит около 1334 рублей на одного человека.

Самый бюджетный ужин можно отведать в Ингушетии, где цена на него - 1434 рубля. А вот поужинать в ресторане Магаданской области влетит в копеечку, ведь здесь средний чек – 3814 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU