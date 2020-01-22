2020-01-22T12:55:52+03:00
Общество

Житель Полярного расплатился с судебными приставами благодаря друзьям

Северянин испугался ареста автомобиля и вспомнил о товарищах
Лидия АРСТОВА
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Чтобы не лишиться своей "ласточки", мужчина оплатит 8,5 тысяч долга.Чтобы не лишиться своей "ласточки", мужчина оплатит 8,5 тысяч долга.Фото: Алексей ФОКИН
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Что может быть лучше, чем иметь хороших друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду, ну… и машину от ареста спасут? Житель ЗАТО Александровск в выборе компании явно не ошибся.

В отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с мужчины штрафов на 8,5 тысяч рублей.

Северянин не спешил гасить долг, но к приставу все-таки пришел. Жалобы на пустой кошелек не помогли: мужчине вручили требование о предоставлении для ареста его автомобиля. Узнав о таком повороте событий, северянин обзвонил друзей, которые отозвались и помогли ему. Не случайно в популярной детской песне поется «Друг в беде не бросит» - задолженность была погашена в полном объеме.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала о незаконной «помощи» судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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