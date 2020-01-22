Столичные врачи поставили на ноги жительницу Мурманска с опухолью позвоночника

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:14:27+03:00

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Любые медицинские манипуляции начинаются, только когда врач поставит диагноз. Его правильность может спасти, а вот ошибка – оставить пациента инвалидом. Так, в Мурманске врачам практически удалось запустить опухоль на позвоночнике северянки. По этой причине Татьяна Макаренко могла никогда не встать на ноги и лишиться способности двигаться. Об этом сообщает «ТВ-центр».

- Таня заболела год назад. И с ноября месяца по апрель месяц ее лечили в Мурманске, но результатов положительных не было, и мы вынуждены были приехать в Зеленоград. Состояние было фактически критическое, - рассказал муж северянки Алексей Макаренко.

С помощью оборудования у женщины выявили опухоль, сдавившую спинной мозг. За полгода лечения радикулита, остеохондроза и переводов из отделения в отделение в Мурманске образование только прогрессировало. В городскую клиническую больницу имени Кончаловского в Зеленограде Татьяну привезли уже неходячей

Врачи решили, что поможет только операция, и то шансы «починить» позвоночник небольшие. Нейрохирурги удалили новообразование. И спустя несколько месяцев северянка сама прошла по длинным больничным коридорам, чтобы поблагодарить врачей и медперсонал, отказавшись от инвалидной коляски.

ИСТОЧНИК KP.RU