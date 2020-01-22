Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:23:25+03:00

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Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.

16-серийная мистическая мелодрама под названием «Ученица Мессинга» рассказывает о жизненном и профессиональном пути единственной ученицы загадочного экстрасенса Вольфа Мессинга. И, как оказалось, в некоторых моментах в сериале засветился Кольский край.

- Съемки в основном проходили в Санкт-Петербурге. Также была небольшая экспедиция в село Ловозеро, что в 160 километрах от Мурманска. В этом месте снимался поворотный момент в жизни главной героини. Первоначально локацией задумывалась Ленинградская область, но из-за отсутствия снега съемки пришлось перенести на север, - отметили на официальном сайте Первого канала.

По словам Татьяны Чердынцевой, которая сыграла в мелодраме главную роль, поездка в Заполярье далась ей нелегко.

- Съемки проходили на огромном озере Ловозеро, покрытом толстым слоем льда и снега: такого холода я никогда не испытывала, причем практически все смены были ночные... Несколько раз даже сдувало режиссерскую палатку, но, к счастью, никто не пострадал. Конечно, было сложно сниматься в этих условиях, но там чувствуешь себя в единении с природой, один на один со стихией. Эти испытания очень сплотили нашу группу и закалили нас! - поделилась актриса.

Премьера сериала состоялась 20 января на главном федеральном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU