2020-01-22T10:08:11+03:00
Общество

Музей истории в Коле переедет в новое здание к марту

Рабочим осталось сделать проводку и закончить отделку помещений
Елена МОЛОДЦОВА
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Фасад здания будущего музея истории в Коле практически готов. Фото: Администрация Кольского районаФасад здания будущего музея истории в Коле практически готов. Фото: Администрация Кольского района
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Всего полгода назад дом №41 на проспекте Советский в Коле, который решили отдать под городской музей истории, напоминал развалины размером с небольшой гараж. Летом ни власти, ни подрядчики не брались сказать, когда капитальный ремонт здания закончится. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.

- В начале реконструкции здание было в аварийном состоянии, фактически от него остались только каменные стены. Рабочие полностью снесли старую крышу, заменили балки и положили на них новую кровлю, а еще заново засыпали и залили фундамент, - рассказывают в администрации Кольского района.

Сейчас фасад здания почти готов. Как только будущий музей подключат к сетям, рабочие продолжат монтаж вентиляции и проводки, а также отделочные работы. Кстати, помимо двух выставочных залов в здании предусмотрена туалетная комната, оборудованная, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями.

- Планируется, что выставочный зал начнет работать уже в марте. Территорию вокруг него подрядчик обещает благоустроить до 1 июня, - уточняют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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