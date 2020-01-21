В Зеленоборском осужденный угнал служебный автомобиль, чтобы сгонять за алкоголем

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:11:15+03:00

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9 месяцев и 1 день – именно столько оставалось осужденному пробыть в колонии-поселении в Зеленоборском, но искушение оказалось сильнее желания поскорее выйти на свободу.

- Подопечный КП-20 занимался ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей за пределами основного периметра учреждения. Улучив момент, когда никто из сотрудников за ним не наблюдал, он сел в служебный «ВАЗ-2107», припаркованный на стоянке, и поехал за спиртными напитками. При этом разрешения на выезд из колонии-поселения у него не было, - рассказывают в Кандалакшском районном суде.

Разумеется, нелегальная свобода продлилась не долго. Совсем скоро осужденный вновь оказался на скамье подсудимых. За угон (часть 1 статья 166 УК РФ) и побег (часть 1 статьи 313 УК РФ) мужчину отправили в колонию строгого режима, в которой ему предстоит провести два года. Неужели шанс попробовать алкоголь того стоил?

ИСТОЧНИК KP.RU