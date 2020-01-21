2020-01-21T16:50:08+03:00
Общество

В Мурманске построят две новые дороги

Одна пройдет по улице Солнечная, другая соединит улицы Саши Ковалева и Инженерную
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске снова начали строить дороги.В Мурманске снова начали строить дороги.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В 2015 году в Мурманске достроили дорогу-дублер, которая соединила проспект Кольский и проезд Ледокольный. Это была первая дорожная артерия, сданная в столице Заполярья за десять лет. Необходимость в ней была большая - в часы пик Кольский вставал в серьезных пробках.

Потом в Мурманске еще на пять лет затихло строительство дорог, разве что открыли отремонтрованную Ленинградку. Но теперь в городе снова будут копать и класть асфальт

Как рассказали в администрации Мурманска, в 2020 году начнется первый этап строительства дороги на улице Солнечная. Она находится между Восточно-объездной дорогой и улицей Крупская, ведет к земельным участкам для многодетных семей. Работы будут идти в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020-м планируют сдать дорогу от улицы Саши Ковалева до улицы Инженерная.

Также в Мурманске пройдет в этом году капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала, улиц Загородная, Инженерная, Нахимова, имени Вице-адмираа Николаева, Алексея Генералова.

Еще на 20 объектах будет выполнен ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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