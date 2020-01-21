2020-01-21T15:02:27+03:00
Общество

Мурманская область заняла первое место среди регионов по скорости выплаты ипотеки

Чтобы рассчитаться с банком, северянам потребуется всего 9 месяцев
Лидия АРСТОВА
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Оказалось, что северяне - счастливчики в плане ипотеки.Оказалось, что северяне - счастливчики в плане ипотеки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самое популярное решение жилищного вопроса у молодых семей – квартира в ипотеку. Оказалось, что жители Мурманской области находятся в самой выгодной позиции среди всех регионов России по ипотечному кредитованию. Аналитики портала Domofond.ru рассчитали сроки выплат ипотеки за двухкомнатную квартиру в новостройке с учетом повышенного размера материнского капитала.

По данным исследования, чтобы отдать 1,150 миллиона рублей за новую квартиру и стать полноправными владельцами драгоценных «квадратиков», жителям Кольского Заполярья понадобится всего 9 месяцев. Мурманская область занимает первое место в десятке субъектов страны. Второе и третье место с огромным отрывом занимают Челябинская и Кемеровская область – 3,5 и 3,7 года, соответственно.

Самый долгий путь к собственной недвижимости у москвичей. В столице семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца. В среднем по стране ипотеку на покупку новой двушки семья сможет закрыть за 6 лет и 8 месяцев. Но произойдет это только при условии, что стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке составит 3,8 миллиона рублей, а семейный доход останется равным 93 тысячам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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