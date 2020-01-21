2020-01-21T16:12:01+03:00
Дом. Семья

Кот Сэм, проехавший автостопом от Мурманска до Владивостока, попал в Топ-7 самых популярных мурлык России

Хвостатому путешественнику отвели предпоследнюю строчку рейтинга
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Сэм стал шестым в списке поулярных котов. Фото: sm-news.ruСэм стал шестым в списке поулярных котов. Фото: sm-news.ru
Изменить размер текста:

Почти два года прошло с тех пор, как мурманчанин Владислав Евглевский и его черный кот Сэм отправились в амбициозное путешествие автостопом из столицы Заполярья во Владивосток и обратно.

За 91 день они проехали всю Россию и обрели много друзей. Вдохновленный успехом своего турне Владислав сначала искал инвесторов для путешествия по Индии, Китаю и Таиланду, потом открыл туристический информационный портал, начал писать книгу о своей необычной поездке и занялся обустройством экотропы под Мурманском.

Однако их с Сэмом подвиг не был забыт. Черный кот из Мурманска попал в Топ-7 самых популярных котов России по версии издания SM News. Сэм стал шестым хвостатым, покорившим всех своей уникальностью.

Его обошли сородичи, проживающие в Эрмитаже и на ракетном крейсере «Москва», забравшиеся на Эльбрус и имеющие экстрасенсорные способности. А вот замыкает Топ-7 кот, живущий на стройке Крымского моста.

- Сэм чувствует себя хорошо, ночью носится как все нормальные коты. Летом в походах добывает лемингов, - рассказывает о своем подопечном Владислав Евглевский. - Совсем скоро мы с Сэмом собираемся отправится в новое путешествие, на этот раз по Кольскому полуострову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области две недели будет работать «горячая линия» по снюсам
В Зеленоборском осужденный угнал служебный автомобиль, чтобы сгонять за алкоголем
В Мурманске построят две новые дороги
Кот Сэм, проехавший автостопом от Мурманска до Владивостока, попал в Топ-7 самых популярных мурлык России
Мальчика из Мурманска, на лечение которого собирают 155 миллионов рублей, поддерживают звезды
Мурманская область заняла первое место среди регионов по скорости выплаты ипотеки
Ветеринары Мурманской области отправят на заморозку 349 тонн рыбы, чтобы избавить ее от глистов
В Апатитах под суд пойдет шайка подростков, обворовавшая 10 автомобилей и супермаркет
На стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий
Уровень преступности на Северном флоте в 2019 году вырос в 1,5 раза
Сезон начался: Три жителя Мурманской области заболели гриппом
В Мурманске хотят создать лучшую школу в Арктике