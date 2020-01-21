Кот Сэм, проехавший автостопом от Мурманска до Владивостока, попал в Топ-7 самых популярных мурлык России

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:12:01+03:00

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Почти два года прошло с тех пор, как мурманчанин Владислав Евглевский и его черный кот Сэм отправились в амбициозное путешествие автостопом из столицы Заполярья во Владивосток и обратно.

За 91 день они проехали всю Россию и обрели много друзей. Вдохновленный успехом своего турне Владислав сначала искал инвесторов для путешествия по Индии, Китаю и Таиланду, потом открыл туристический информационный портал, начал писать книгу о своей необычной поездке и занялся обустройством экотропы под Мурманском.

Однако их с Сэмом подвиг не был забыт. Черный кот из Мурманска попал в Топ-7 самых популярных котов России по версии издания SM News. Сэм стал шестым хвостатым, покорившим всех своей уникальностью.

Его обошли сородичи, проживающие в Эрмитаже и на ракетном крейсере «Москва», забравшиеся на Эльбрус и имеющие экстрасенсорные способности. А вот замыкает Топ-7 кот, живущий на стройке Крымского моста.

- Сэм чувствует себя хорошо, ночью носится как все нормальные коты. Летом в походах добывает лемингов, - рассказывает о своем подопечном Владислав Евглевский. - Совсем скоро мы с Сэмом собираемся отправится в новое путешествие, на этот раз по Кольскому полуострову.

ИСТОЧНИК KP.RU