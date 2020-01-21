2020-01-21T13:39:09+03:00
Происшествия

В Апатитах под суд пойдет шайка подростков, обворовавшая 10 автомобилей и супермаркет

Молодые люди умудрились вовлечь в свое дело даже 33-летнего знакомого
Елена МОЛОДЦОВА
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Подростки предстанут перед судом по уголовному делу «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».Подростки предстанут перед судом по уголовному делу «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О такой предприимчивости апатитской молодежи можно только мечтать. Правда, их бы энергию стоило направить в более мирное русло.

Трое подростков 15-16 лет не нашли ничего лучше, чем снимать с автомобилей аккумуляторы.

- Молодые люди только один раз действовали вместе, в остальных случаях состав выходивших на дело все время менялся. Автомобили они выбирали те, что легче вскрыть, и снимали аккумуляторы, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Всего они украли десять автобатарей стоимостью от 1677 до 8400 рублей каждая. Потом им под руку подвернулся оставленный без присмотра в подъезде велосипед за 10922 рублей.

- В следующий раз старший из подростков предложил своему 33-летнему знакомому, с которым они росли в одном дворе, украсть алкоголь из супермаркета. Сейчас ранее не судимый мужчина и сам не понимает, как согласился на это авантюру. Тем не менее, вдвоем они взяли товар на 1575 рублей, - отмечают в прокуратуре.

Единственный эпизод, который не был совершен в группе, это ограбление продуктового магазина. Один из подростков украл алкоголь на 440 рублей.

Сейчас все четверо готовятся предстать перед судом по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 158 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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