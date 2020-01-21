2020-01-21T11:44:41+03:00
Общество

Сезон начался: Три жителя Мурманской области заболели гриппом

Все подцепившие вирус были не привиты
Елена МОЛОДЦОВА
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Уже три человека заболели гриппом.Уже три человека заболели гриппом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пока весь мир следит за эпидемией коронавируса 2019-nCoV в Китае, который, как выяснилось, все-таки передается от человека к человеку, в Мурманской области начался сезон гриппа. Конечно, простуду северяне подхватывали и до новогодних праздников, но речь о гриппе до сих пор не шла.

- Выявлены единичные случае гриппа А и В. Все трое заболевших были не привиты. Тогда как подхваченные им вирусы гриппа соответствуют штаммам, включенным в состав вакцины для этого сезона, - отмечают в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

В целом же ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе характеризуется как спокойная – эпидпорог не превышен. Тем не менее, в ведомстве напоминают, что при первых признаках заболевания следует обращаться к врачу. Самостоятельное применение лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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