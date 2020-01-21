2020-01-21T12:19:21+03:00
Происшествия

Уровень преступности на Северном флоте в 2019 году вырос в 1,5 раза

Военнослужащие стали чаще покушаться на чужую собственность и воровать у государства
Ника СВЕТЛОВА
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Следователями в 2019 году рассмотрено более 1,6 тысяч сообщений о преступлениях.Следователями в 2019 году рассмотрено более 1,6 тысяч сообщений о преступлениях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В нашей стране регулярно повышают зарплаты военным, следят, чтобы во время тяжелой службе у них всего было вдоволь. Но есть те кому мало, и они порочат честь мундира

В ВСУ Следственного комитета по Северному флоту подвели итог работы за 2019 год.

- Уровень преступности по всем войскам, воинским формированиям и органам возрос почти в 1,5 раза. Почти в 2 раза отмечен рост преступлений против собственности, большинство которых были направлены против федеральной собственности, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Следователями рассмотрено более 1,6 тысяч сообщений о преступлениях, возбуждено 501 уголовное дело. В 2019 году расследовано более 630 преступлений (в том числе 126 тяжких и особо тяжких), по которым возмещено почти 39 миллионов рублей. В целях обеспечения заявленных исков и обеспечения приговора суда в части назначения штрафа наложен арест на имущество на сумму более 97 миллионов рублей.

В ВСУ вспомнили и самые громкие уголовные дела прошлого года, многие связаны с коррупцией. Одно из них связано с дровами для частей. Гендиректор ООО "Группа компаний «Развитие» Яков Бабченко за взятки уговорил замкомандира войсковой части 08275 по тылу – начальника тыла полковника Евгения Бобошко, замкомандира войсковой части 10544 по тылу – начальника тыла подполковника Романа Романова, замкомандира войсковой части 38643 по тылу – начальника тыла майора Михаила Рамазанова составить липовый договор на переработку древесины. Ущерб из -за этого составил 245 миллиона рублей.

Все они были признаны виновными и получил реальный срок от 4 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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