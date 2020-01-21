2020-01-21T14:25:37+03:00
Общество

Ветеринары Мурманской области отправят на заморозку 349 тонн рыбы, чтобы избавить ее от глистов

Пораженные личинками дары моря будут обеззараживать 11 дней
Наталья ЛОБАНОВА
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Личинки в рыбе погибнут при -18 градусахЛичинки в рыбе погибнут при -18 градусахФото: Олег ЗОЛОТО
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Чтобы северяне всегда могли кушать свежую рыбку, ветсанэксперты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных в 2019 году провели более 13 тысяч ветеринарно – санитарных экспертиз рыбы, доставленной с промысла и выращенной в хозяйствах Мурманской области. В 292 случаях специалисты нашли особей, пораженных наружными личинками – анизакидами, а проще говоря, глистами, которые могут попасть в организм человека.

- Человек заражается при употреблении в пищу сырой, плохо промороженной, слабосоленой, недостаточно термически обработанной рыбы и водных беспозвоночных - кальмаров, осьминогов, креветок и других ракообразных и моллюсков, в которых содержатся жизнеспособные личинки, - отметили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Объем пораженной рыбопродукции составил 349 тонн. Дары моря отправили на обеззараживание через глубокую заморозку, ведь личинки анизакид гибнут при температуре -18 градусов, если держать ее 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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