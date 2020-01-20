2020-01-20T17:20:20+03:00
Общество

Виновных в срыве сроков ремонта спорткомплекса в Заполярном накажут

Как именно, решит контрольное управление при правительстве Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Ремонт "Дельфина" подвел под монастырь его исполнителей. Фото: Площадь ЗаполярногоРемонт "Дельфина" подвел под монастырь его исполнителей. Фото: Площадь Заполярного
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- Благодарность своих героев и так найдет, главное – чтобы ответственность нашла! В Заполярном космодром строят или все-таки спортивный комплекс? – поднял больной вопрос на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Спортивный комплекс «Дельфин» в Заполярном ремонтируют в рамках «Комфортной городской среды» и должны были сдать еще 30 декабря 2019 года, но что-то пошло не так, и в разгар января от бравых рапортов остался один пшик. Глава региона еще под Новый год сначала грозился отобрать у нерадивых муниципалитетов деньги, а потом поснимать с должностей и людей. Но чиновники не испугались и сдвинули в очередной раз срок еще на месяц – до 2 февраля.

- Жду от контрольного управления видение ситуации, а также предложения по ответственности для виновных в затягивании выполнения этого проекта, - отрезал Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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