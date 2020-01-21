2020-01-21T08:54:41+03:00
Общество

В Мурманской области за год капитально отремонтируют 663 дома

А еще на 600 рублей снизят плату за отопление в тех домах, где ресурсники перебарщивают с подачей тепла
Елена МОЛОДЦОВА
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С приходом весны работы по капремонту домов закипят.С приходом весны работы по капремонту домов закипят.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Приехавшая из Калининграда вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова всерьез взялась за Фонд капитального ремонта, по программе которого до 2044 года необходимо отремонтировать больше 6 тысяч домов.

- В минувшем году из 246 домов, в которых были запланированы работы, ремонт сделан в 240. В итоге выполнение составило 97,6%. Результат неплохой, но это не предел, - отметила Оксана Астахова. – В 2020 году мы намерены также приступить к ремонту домов, стоящих в плане на 2021-й – всего 663 жилых здания, в которых проживает 80 тысяч человек. В частности до конца июля будут заменены 520 лифтов.

Займется Фонд капремонта и повышением энергоэффективности. На эти цели правительство региона намерено получить деньги в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Более 300 миллионов рублей будет направлено на погодозависимую регулировку и установку тепловых пунктов в 250 домах Заполярья. В итоге порядка 32 тысяч семей начнут в среднем на 600 рублей меньше платить за отопление.

- Еще одна субсидия от Фонда содействия реформированию ЖКХ будет потрачена на приведение в порядок фасадов и кровель в исторической части города. В данном случае речь идет об улице Самойловой в Мурманске, поскольку у нас есть перспективы развития этого района, и внешний облик здания должен соответствовать нашей теории, - отметила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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