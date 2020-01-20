Жительница Мурманска, протаранившая пять припаркованных машин, была пьяна

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро понедельника, 20 января, в столице Заполярья началось с массовой аварии. Напомним: люксовый внедорожник занесло, и он протаранил пять припаркованных на улице Папанина автомобилей. Можно было подумать, что причиной крупного ДТП стал гололед и ошибка водителя, но нет.

- За рулем Lexus была женщина. В отношении нее составлен протокол по статье 12.8 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщил инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Вероятно, не очень трезвая поездка автоледи закончилась бы благополучно, но Lexus по-касательной зацепил «ВАЗ». А дальше под колесами внедорожника услужливо оказалась скользкая дорога, которая толкнула люксовую иномарку на припаркованную Mazda, а та в свою очередь стукнула Skoda, Toyota и дальше по инерции еще три стоящие на обочине машины. По счастливой случайности, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU